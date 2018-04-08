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Півзахисник Маліновський допоміг "Генку" обіграти конкурента в чемпіонаті Бельгії

Півзахисник Маліновський допоміг "Генку" обіграти конкурента в чемпіонаті Бельгії

Київ • УНН

 • 7829 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. У другому турі чемпіонської групи бельгійської першості “Генк” хавбека збірної України Руслана Маліновського приймав на власному полі “Стандард”, інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.

Півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі своєї команди та відіграв повний поєдинок, який господарі виграли з рахунком 1:0. Натомість хавбек молодіжної збірної України Валерій Лучкевич просидів увесь поєдинок в запасі гостей.

Таким чином, маючи в активі 25 пунктів, “Генк” посідає п’яту сходинку в турнірній таблиці. До лідера змагань “Брюгге” клуб відстає на 12 балів.

Додамо також, у нинішньому сезоні Маліновський провів у складі “Генку” 35 матчів, в яких забив сім м’ячів та віддав три результативні передачі.

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