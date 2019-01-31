Полузащитник "Карпат" пополнил ряды аргентинского гранда
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Один из самых известных клубов мира, 4-кратный и действующий обладатель Кубка Либертадорес, аргентинский “Ривер Плейт” достиг договоренностей со львовскими “Карпатами” об аренде колумбийского хавбека Хорхе Карраскаль, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “львов”.
Соглашение будет действовать до 31 декабря 2019 года. Также в "Ривер Плейт" будет право на выкуп футболиста.
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Отметим, что за "зелено-белых" креативный хавбек провел 38 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.
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Добавим, что новый клуб Карраскаля занимает только 11 место после 15 туров аргентинской Примеры - 22 очка.