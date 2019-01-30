Голкіпер Рибка визначився із новим клубом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Чотирикратний чемпіон України Олександр Рибка поповнив ряди азербайджанського ФК "Сабаїл", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
31-річний голкіпер підписав угоду з "Сабаїлом" до кінця нинішнього сезону.
Попереднім клубом Рибки був аутсайдер другого дивізіону чемпіонату Туреччини - "Афьонспор", з яким Рибка розлучився вчора. За "Афьонспор" Рибка провів 15 матчів (2 - сухих), в яких пропустив 30 голів.
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Примітно, що у чемпіонаті Азербайджану одним із кращих бомбардирів є українець Марко Девіч.
Зауважимо, що Рибка довгий час захищав кольори топ-клубів України "Динамо" та "Шахтар" і збірної України. В його активі чотири перемоги в чемпіонаті України, 4 виграніх Кубки та один Суперкубок України. Крім того, страж воріт був удостоєний нагороди кращого воротаря України за підсумками 2011-го року.