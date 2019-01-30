Голкипер Рыбка определился с новым клубом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Четырехкратный чемпион Украины Александр Рыбка пополнил ряды азербайджанского ФК "Сабаил", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
31-летний голкипер подписал соглашение с "Сабаил" до конца нынешнего сезона.
Предыдущим клубом Рыбки был аутсайдер второго дивизиона чемпионата Турции - "Афьонспор", с которым Рыбка расстался вчера. За "Афьонспор" Рыбка провел 15 матчей (2 - сухих), в которых пропустил 30 голов.
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Примечательно, что в чемпионате Азербайджана одним из лучших бомбардиров является украинец Марко Девич.
Отметим, что Рыбка долгое время защищал цвета топ-клубов Украины "Динамо" и "Шахтер" и сборной Украины. В его активе четыре победы в чемпионате Украины, 4 выигранных Кубка и один Суперкубок Украины. Кроме того, страж ворот был удостоен награды лучшего вратаря Украины по итогам 2011-го года.