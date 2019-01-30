Голкипер Рыбка определился с новым клубом

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80583 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 102525 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137326 просмотра

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7 марта, 17:42 • 135509 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132017 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 126310 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 164063 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117940 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141525 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145341 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 20 января. УНН. Четырехкратный чемпион Украины Александр Рыбка пополнил ряды азербайджанского ФК "Сабаил", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

31-летний голкипер подписал соглашение с "Сабаил" до конца нынешнего сезона.

Предыдущим клубом Рыбки был аутсайдер второго дивизиона чемпионата Турции - "Афьонспор", с которым Рыбка расстался вчера. За "Афьонспор" Рыбка провел 15 матчей (2 - сухих), в которых пропустил 30 голов.

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Примечательно, что в чемпионате Азербайджана одним из лучших бомбардиров является украинец Марко Девич.

Отметим, что Рыбка долгое время защищал цвета топ-клубов Украины "Динамо" и "Шахтер" и сборной Украины. В его активе четыре победы в чемпионате Украины, 4 выигранных Кубка и один Суперкубок Украины. Кроме того, страж ворот был удостоен награды лучшего вратаря Украины по итогам 2011-го года.

Украинские Национальные Новости

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