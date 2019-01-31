Півзахисник "Карпат" поповнив ряди аргентинського гранду

Угода діятиме до 31 грудня 2019 року. Також в "Рівер Плейта" буде право на викуп футболіста.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голкіпер Рибка визначився із новим клубом

Зазначимо, що за "зелено-білих" креативний хавбек провів 38 матчів, в яких забив 6 голів та віддав 5 гольових передач.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Зеніт" оголосив про трансфер Ракицького

Додамо, що новий клуб Карраскаля займає тільки 11 місце після 15 турів аргентинської Прімери – 22 очки.