Півзахисник "Карпат" поповнив ряди аргентинського гранду
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Один з найвідоміших клубів світу, 4-разовий і чинний володар Кубка Лібертадорес, аргентинський "Рівер Плейт" досяг домовленостей з львівськими "Карпатами" щодо оренди колумбійського хавбека Хорхе Карраскаля, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "левів".
Угода діятиме до 31 грудня 2019 року. Також в "Рівер Плейта" буде право на викуп футболіста.
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Зазначимо, що за "зелено-білих" креативний хавбек провів 38 матчів, в яких забив 6 голів та віддав 5 гольових передач.
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Додамо, що новий клуб Карраскаля займає тільки 11 місце після 15 турів аргентинської Прімери – 22 очки.