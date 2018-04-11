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Полузащитник "Динамо" повторил голевой рекорд в истории ЧУ

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Воспитанник академии киевского “Динамо” Виктор Цыганков повторил достижение Украинской Премьер-Лиги по количеству матчей подряд с хотя бы одним забитым мячом, информирует УНН со ссылкой на сайт “Динамо”.

Цыганков начал свою результативную серию в УПЛ 18 февраля. Он по разу расписался в воротах “Олимпика” (1:0), “Вереса” (1:3), “Зари” (3:2), “Ворсклы” (4:0), “Мариуполя” (3:2) и снова “Зари” (4:0).

Примечательно, что шесть матчей подряд с забитыми голами — это повтор клубного рекорда в чемпионате Украины. Первым такой цикл выдал Максим Шацких, вторым — Диого Ринкон.

Заметим, что в Цыганкова есть шанс обогнать и стать рекордсменом, для этого молодому хавбеку “бело-синих” нужно забить гол в Харькове, в поединке с “Шахтером”.

Напомним, что 20-летнего футболиста также было выбрано лучшим игроком тура УПЛ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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