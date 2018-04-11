Півзахисник "Динамо" повторив гольовий рекорд в історії ЧУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Вихованець академії київського “Динамо” Віктор Циганков повторив досягнення Української Прем’єр-Ліги за кількістю матчів поспіль з бодай одним забитим м’ячем, інформує УНН з посиланням на сайт “Динамо”.
Циганков розпочав свою результативну серію в УПЛ 18 лютого. Він по разу розписався в воротах “Олімпіка” (1:0), “Вереса” (1:3), “Зорі” (3:2), “Ворскли” (4:0), “Маріуполя” (3:2) і знову “Зорі” (4:0).
Примітно, що шість матчів поспіль із забитими голами — це повтор клубного рекорду в чемпіонаті України. Першим такий цикл видав Максим Шацьких, другим — Діого Рінкон.
Зауважимо, що у Циганкова є шанс обігнати та стати рекордсменом, для цього молодому хавбеку “біло-синіх” потрібно забити гол у Харкові, в поєдинку з “Шахтарем”.
Нагадаємо, що 20-річного футболіста також було обрано кращим гравцем туру УПЛ.