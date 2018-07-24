Полузащитник "Динамо" перешел в белорусский клуб

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

За киевский клуб Корзун выступал, начиная с 1 февраля 2016 года перейдя к украинскому гранду именно из "Динамо" Минск.

Стоит отметить, что за все время выступлений киевлян 23-летний футболист сыграл 30 матчей в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, что ранее "Динамо" отдало вратаря Коваля в иностранный клуб.