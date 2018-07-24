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Півзахисник "Динамо" перейшов до білоруського клубу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Мінське і київське "Динамо" домовилися про оренду півзахисника Микити Корзуна. Про це йдеться на сайті клубу з Мінська, передає УНН.

Півзахисник "Динамо" перейшов до білоруського клубу

Угода розрахована до кінця поточного сезону.

За київський клуб Корзун виступав, починаючи з 1 лютого 2016, перейшовши до українського гранду саме зі стану "Динамо" Мінськ.

Варто відзначити, що за весь час виступів за киян 23-річний футболіст відіграв 30 матчів в яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, що раніше "Динамо" віддало воротаря Коваля в іноземний клуб. 

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