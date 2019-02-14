Полузащитник "Айнтрахта" назвал задачи клуба на первую игру с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Полузащитник “Айнтрахта” Роде рассказал о матче с “Шахтером”, который состоится в рамках 1/16 финала Лиги Европы, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “горняков”.
По мнению новичка команды немецкий коллектив приехал в Харьков, как минимум для того, чтобы забить гол.
“Конечно, всегда желанный результат — победа. Но ввиду того, что мы играем на выезде, будет важно по крайней мере забить гол. Еврокубковая история знает разные ситуации, и после первого матча все не раз переворачивалось. Поэтому наша задача — просто показать хороший футбол, а результат, я думаю, придет”, — признался Роде.
Также 28-летний футболист вспомнил, как в составе “Баварии” играл с “Шахтером” в Лиге чемпионов, когда в плей-офф мюнхенцы сыграли вничью 0:0, а во второй игре победили 7:0.
“С тех пор прошло уже несколько лет. Первый матч тогда завершился со счетом 0:0. Нам повезло, что в ответном матче „Шахтер“ быстро получил красную карточку. Это в дальнейшем помогло. Завтра мы также постараемся победить, хотя противник изменился, и в принципе ситуация другая”, — добавил немец.
Заметим, что Роде перешел в “Айнтрахт” в это зимнее трансферное окно с “Боруссии” Д.