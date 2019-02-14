Півзахисник "Айнтрахту" назвав завдання клубу на першу гру із "Шахтарем"

На думку новачка команди німецький колектив приїхав до Харкова, як мінімум для того аби забити гол.

“Звичайно, завжди бажаний результат — перемога. Але з огляду на те, що ми граємо на виїзді, буде важливо принаймні забити гол. Єврокубкова історія знає різні ситуації, і після першого матчу все не раз переверталося. Тому наше завдання — просто показати хороший футбол, а результат, я думаю, прийде”, — зізнався Роде.

Також 28-річний футболіст пригадав, як у складі “Баварії” грав із “Шахтарем” в Лізі чемпіонів, коли в плей-офф мюнхенці зіграли внічию 0:0, а в другій грі перемогли 7:0.

“З тих пір пройшло вже кілька років. Перший матч тоді завершився з рахунком 0:0. Нам пощастило, що в матчі-відповіді „Шахтар“ швидко отримав червону картку. Це в подальшому допомогло. Завтра ми також постараємося перемогти, хоча противник змінився, та й в принципі ситуація інша”, — додав німець.

Зауважимо, що Роде перейшов до “Айнтрахту” в дане зимове трансферне вікно із “Борусії” Д.