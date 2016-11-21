Полторы тонны фальсифицированного алкоголя изъяли в Черкасской области

Правоохранители задержали жителя города Звенигородки, который осуществлял незаконное хранение, транспортировку и сбыт фальсифицированного алкоголя.

В автомобиле мужчины находилось 300 пластиковых бутылок с фальсифицированной водкой. Общее количество "водки" - полторы тонны.

Кроме фальсификата, полицейские изъяли оружие, на которое отсутствовали какие-либо документы.

Сейчас правоохранителями открыли уголовное производство по ст.263 (незаконное обращение с оружием) и решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят комплекс мероприятий по установлению круга лиц, причастных к совершению уголовного преступления и привлечению их к уголовной ответственности.