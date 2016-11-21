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Півтори тонни фальсифікованого алкоголю вилучили на Черкащині

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Правоохоронці вилучили півтори тонни фальсифікованого алкоголю на Черкащині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Черкаської області.

Півтори тонни фальсифікованого алкоголю вилучили на Черкащині

Правоохоронці затримали жителя міста Звенигородки, що здійснював незаконне зберігання, транспортування та збут фальсифікованого алкоголю.

У автомобілі чоловіка знаходилось 300 пластикових пляшок з фальсифікованою горілкою. Загальна кількість "горілки" - півтори тонни.

Крім фальсифікату, поліцейські вилучили зброю, на яку відсутні були будь-які документи.

Наразі правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) та вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять комплекс заходів щодо встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

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