Півтори тонни фальсифікованого алкоголю вилучили на Черкащині

Правоохоронці затримали жителя міста Звенигородки, що здійснював незаконне зберігання, транспортування та збут фальсифікованого алкоголю.

У автомобілі чоловіка знаходилось 300 пластикових пляшок з фальсифікованою горілкою. Загальна кількість "горілки" - півтори тонни.

Крім фальсифікату, поліцейські вилучили зброю, на яку відсутні були будь-які документи.

Наразі правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) та вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять комплекс заходів щодо встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та притягнення їх до кримінальної відповідальності.