Полсотни конгрессменов США назвали Бандеру "нацистским коллаборационистом"

"Мы призываем вас присоединиться к нам и правозащитным организациям в борьбе против антисемитизма, ксенофобии и всех форм нетерпимости, призвав правительства Польши и Украины безоговорочно отказаться от искажений Холокоста и почитания нацистских коллаборационистов и расследовать антисемитские преступления в полном объеме", - говорится в письме, подписанном 56 конгрессменами, к заместителю государственного секретаря США Джону Салливану.

В документе указано, что украинские законы о памяти от 2015 года "пошли дальше, прославляя нацистских коллаборационистов и сделав уголовным преступлением отрицание их "героизма". Однако, в отличие от польского законодательства, этот шаг правительства в Киеве практически не получил никакого публичного ответа со стороны Соединенных Штатов. К группам и отдельным лицам, которых превозносит Украина, входят нацистские коллаборационисты Степан Бандера, Роман Шухевич и Организация украинских националистов (ОУН), а также Украинская повстанческая армия (УПА). Эти военизированные формирования и отдельные лица в некоторых случаях сотрудничали с нацистами и несли ответственность за убийство тысяч евреев, 70-100 тысяч поляков и других этнических меньшинств в период между 1941 и 1945 годами", - говорится в письме.

В обращении конгрессмены заявили, что "особенно тревожно, что большая часть нацистского прославления в Украине поддерживается государством".

"Примеры включают "проуповскую" кампанию 2017 года, проведенную Украинским институтом национальной памяти; переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича Киевским городским советом, и львовский "ШухевичФест" в 2017 году", - добавили конгрессмены.

Также в письме указывается на рост количества проявлений "антисемитизма по всей Украине". "Это включает в себя осквернение мемориалов Холокоста и еврейских храмов", - говорится в письме.

Кроме того, конгрессмены также рассказали со ссылкой на сообщения СМИ осенью прошлого года "о факелах и нацистских формах приветствия на марше, в котором приняли участие 20 тысяч человек в честь 75-летия УПА".

"Эти факельные марши тесно связаны с такими организациями, как неонацистский "Азов",.. которому было запрещено получать американское оружие и проводить его обучение согласно недавно подписанному закону об ассигнованиях на 2018 год. Вместо того, чтобы распустить "Азов", правительство включило его в Национальную гвардию Украины, которую курирует министерство внутренних дел", - говорится в письме.