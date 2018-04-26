Півсотні конгресменів США назвали Бандеру "нацистським колаборантом"

"Ми закликаємо вас приєднатися до нас і правозахисних організацій в боротьбі проти антисемітизму, ксенофобії і всіх форм нетерпимості, закликавши уряди Польщі та України беззастережно відмовитися від спотворень Голокосту і шанування нацистських колабораціоністів і розслідувати антисемітські злочини у повному обсязі", - йдеться у листі, підписаному 56 конгресменами, до заступника державного секретаря США Джона Саллівана.

У документі вказано, що українські закони про вшанування пам'яті від 2015 року "пішли далі, прославляючи нацистських колабораціоністів і зробивши кримінальним злочином заперечення їх "героїзму". Однак, на відміну від польського законодавства, цей крок уряду в Києві практично не отримав ніякої публічної відповіді з боку Сполучених Штатів. До груп і окремих осіб, яких звеличує Україна, входять нацистські колаборанти Степан Бандера, Роман Шухевич і Організація українських націоналістів (ОУН), а також Українська повстанська армія (УПА). Ці воєнізовані формування та окремі особи в деяких випадках співпрацювали з нацистами і несли відповідальність за вбивство тисяч євреїв, 70-100 тисяч поляків та інших етнічних меншин в період між 1941 і 1945 роками", - йдеться у листі.

У зверненні конгресмени заявили, що "особливо тривожно, що велика частина нацистського прославлення в Україні підтримується державою".

"Приклади включають "проупівську" кампанію 2017 року, проведену Українським інститутом національної пам'яті; перейменування вулиць на честь Бандери і Шухевича Київською міською радою; і львівський "ШухевичФест" у 2017 році", - додали конгресмени.

Також у листі вказується на зростання кількості проявів "антисемітизму по всій Україні". "Це включає в себе осквернення меморіалів Голокосту і єврейських храмів", - сказано в листі.

Крім того, конгресмени також розповіли з посиланням на повідомлення ЗМІ торік восени "про смолоскипи і нацистські форми вітання на марші, в якому взяли участь 20 тисяч людей на честь 75-річчя УПА".

"Ці факельні марші тісно пов'язані з такими організаціями, як неонацистський "Азов",.. якому було заборонено отримувати американську зброю і проводити його навчання згідно з недавно підписаним законом про асигнуваннях на 2018 рік. Замість того, щоб розпустити "Азов", уряд включив його в Національній гвардії України, яку курирує міністерство внутрішніх справ", - йдеться у листі.