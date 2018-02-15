Полгода гауптвахты получил военный-контрактник в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА - КИЕВ. 15 февраля. УНН. Старшего солдата одной из воинских частей ВС Украины за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 408 УК Украины, приговорили к аресту сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания на гауптвахте. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона.
"Доказано, что указанный военнослужащий военной службы по контракту в марте 2017 года с целью уклониться от исполнения обязанностей военной службы не появился из лечебного учреждения в воинскую часть и продолжал уклоняться до декабря 2017 года, проводя время по своему усмотрению. При назначении наказания суд учел все обстоятельства дела, в частности, личность обвиняемого, его искреннее раскаяние в совершении преступления, положительную характеристику по месту жительства и несения службы, содержание малолетнего ребенка и полученные ранее государственные награды", - говорится в сообщении.
Руководствуясь положениями ст. 69 УК Украины, суд назначил военнослужащему более мягкое наказание, не предусмотренное санкцией указанной статьи, - арест с содержанием на гауптвахте, считая, что данный вид наказания будет достаточным для его исправления и предупреждения совершения новых правонарушений.