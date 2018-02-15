Півроку гауптвахти отримав військовий-контрактник в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА - КИЇВ. 15 лютого. УНН. Старшого солдата однієї з військових частин ЗС України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. ст. 408 КК України, засуджено до арешту строком на 6 місяців з відбуванням покарання на гауптвахті. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Військової прокуратури Південного регіону.
“Доведено, що вказаний військовослужбовець військової служби за контрактом у березні 2017 року з метою ухилитися від виконання обов’язків військової служби не з’явився з лікувального закладу до військової частини і продовжував ухилятись до грудня 2017 року, проводячи час на власний розсуд. При призначенні покарання суд урахував усі обставини справи, зокрема, особу обвинуваченого, його щире каяття у вчиненні злочину, позитивну характеристику за місцем проживання і несення служби, утримання малолітньої дитини та отримані раніше державні нагороди”, — йдеться у повідомленні.
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Керуючись положеннями ст. 69 КК України, суд призначив військовослужбовцю більше м’яке покарання, не передбачене санкцією зазначеної статті, — арешт з утриманням на гауптвахті, вважаючи, що даний вид покарання буде достатнім для його виправлення та попередження скоєння нових правопорушень.