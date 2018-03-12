Пиво из крана: в Шотландии откроют пивной отель

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36717 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52498 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56048 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101686 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92468 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103637 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110651 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116982 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122492 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133886 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Пиво из крана: в Шотландии откроют пивной отель

Пиво из крана: в Шотландии откроют пивной отель

Киев  •  УНН

 • 16408 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В следующем году в Шотландии появится первый в мире пивной отель. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Пивной отель "DogHouse" планируется к открытию в шотландском городке Эллон. Автором концепции стал пивной бренд "BrewDog".

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В отеле будет 26 номеров, все его комнаты оборудуют кранами, из которых круглосуточно будет течь пиво.

Отмечается, что отель расположится недалеко от пивного завода и поэтому сбоев в поставке пива в краны – не будет.

Планируется, что новый отель распахнет свои двери для посетителей летом 2019 года. Для финансирования строительства отеля компании BrewDog удалось собрать 53 миллиона фунтов от 73 тыс. инвесторов.

"Все инвесторы получат право приоритетного бронирования в отеле", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, согласно рейтингу самых популярных алкогольных напитков в мире (агентства KOLORO), потребители предпочитают виски, пиво и вино. На четвертом месте рейтинга – текила, а замыкает пятерку лидеров – водка. Этот напиток по-прежнему составляет 33,7% от всех продаж алкоголя в мире.

Также отметим, что украинская водка считается одной из лучших в мире. Отечественные бренды стремительно завоевывают иностранные рынки, а также ежегодно привозят высшие награды дегустационных конкурсов.

Среди фаворитов – водка Medoff, завоевавшая в прошлом году 16 международных наград.

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