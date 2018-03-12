Пиво из крана: в Шотландии откроют пивной отель
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В следующем году в Шотландии появится первый в мире пивной отель. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Пивной отель "DogHouse" планируется к открытию в шотландском городке Эллон. Автором концепции стал пивной бренд "BrewDog".
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В отеле будет 26 номеров, все его комнаты оборудуют кранами, из которых круглосуточно будет течь пиво.
Отмечается, что отель расположится недалеко от пивного завода и поэтому сбоев в поставке пива в краны – не будет.
Планируется, что новый отель распахнет свои двери для посетителей летом 2019 года. Для финансирования строительства отеля компании BrewDog удалось собрать 53 миллиона фунтов от 73 тыс. инвесторов.
"Все инвесторы получат право приоритетного бронирования в отеле", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, согласно рейтингу самых популярных алкогольных напитков в мире (агентства KOLORO), потребители предпочитают виски, пиво и вино. На четвертом месте рейтинга – текила, а замыкает пятерку лидеров – водка. Этот напиток по-прежнему составляет 33,7% от всех продаж алкоголя в мире.
Также отметим, что украинская водка считается одной из лучших в мире. Отечественные бренды стремительно завоевывают иностранные рынки, а также ежегодно привозят высшие награды дегустационных конкурсов.
Среди фаворитов – водка Medoff, завоевавшая в прошлом году 16 международных наград.