Пиво з крана: в Шотландії відкриють пивний готель
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Наступного року в Шотландії з'явиться перший в світі пивний готель. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
Повний готель "DogHouse" планується відкрити в шотландському містечку Еллон. Автором концепції став пивний бренд "BrewDog".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Горілка від Medoff стала фаворитом експертизи якості
У готелі буде 26 номерів, всі його кімнати обладнають кранами, з яких цілодобово буде текти пиво.
Зазначається, що готель розташують неподалік від пивного заводу і тому збоїв з постачанням пива в крани - не буде.
Планується, що новий готель відкриє свої двері для відвідувачів влітку 2019 року. Для фінансування будівництва готелю компанії BrewDog вдалося зібрати 53 мільйони фунтів від 73 тис. інвесторів.
"Всі інвестори отримають право пріоритетного бронювання в готелі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, згідно з рейтингом найпопулярніших алкогольних напоїв в світі (агентства KOLORO), споживачі надають перевагу віскі, пиву і вину. На четвертому місці рейтингу - текіла, а замикає п'ятірку лідерів - горілка. Цей напій, як і раніше, становить 33,7% від усіх продажів алкоголю в світі.
Також зазначимо, що українська горілка вважається однією з кращих в світі. Вітчизняні бренди стрімко завойовують іноземні ринки, а також щорічно привозять найвищі нагороди дегустаційних конкурсів.
Серед фаворитів - горілка Medoff, яка завоювала минулого року 16 міжнародних нагород.