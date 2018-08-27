"Северный поток-2" подрывает украинский суверенитет - госдеп США
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Российский "Северный поток-2" подрывает коллективную энергобезопасность ЕС и суверенитет Украины, и нужен РФ для получения рычагов управления в Западной Европе. Об этом во время круглого стола заявил советник по вопросам европейской энергетической безопасности государственного департамента США Бенджамин Шмитт, передает корреспондент УНН.
"Северный поток-2" подрывает коллективную энергобезопасность Европы и очевидно подрывает украинский суверенитет. Он разделит Европу и сделает некоторые страны зависимыми от российских энергоресурсов и откроет путь к политической коррупции ... Этот проект является не просто коммерческим для РФ, это просто для того, чтобы получить какие-то рычаги управления в Западной Европе и также иметь политическое влияние там, чтобы помочь российским геополитическим целям. Это практически российская компания против Европы", - подчеркнул Б.Шмитт.
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Напомним, администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2", их могут применить в течение нескольких недель.