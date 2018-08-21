Британія поділяє позицію США щодо "Північного потоку - 2"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Американські застереження щодо газогону "Північний потік-2" обґрунтовані. Про це заявив голова британської дипломатії Джеремі Гант, передає УНН з посиланням на "Польське Радіо".
"Тут є дії, які суперечать одна одній. З одного боку – прохання, щоб США призначала на обороноздатність та фінансування НАТО більший відсоток ВВП. А з другого – підписування з Росією договору, який дозволить Москві збагатитися і призначати більше коштів на озброєння, а цю зброю РФ може використати в цілях нападу. Ми чітко сказали, що нас непокоїть проект "Північний потік - 2" – через приводи, які назвав президент Трамп", - сказав він.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа завершує роботу над пакетом санкцій проти компаній, що беруть участь у реалізації проекту “Північний потік — 2”, їх можуть застосувати протягом декількох тижнів.
Як повідомляв УНН, стало відомо, на яку позицію Німеччини щодо "Північного потоку-2" розраховує "Нафтогаз".