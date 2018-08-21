Великобритания разделяет позицию США по "Северному потоку - 2"

"Здесь есть действия, которые противоречат друг другу. С одной стороны - просьба, чтобы США назначала на обороноспособность и финансирования НАТО больший процент ВВП. А с другой - подписание с Россией договора, который позволит Москве обогатиться и отправлять больше денег на вооружение, а это оружие РФ может использовать в целях нападения. Мы четко сказали, что нас беспокоит проект "Северный поток - 2" - по причинам, которые назвал президент Трамп ", - сказал он.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2", их могут применить в течение нескольких недель.

Как сообщал УНН, стало известно, на какую позицию Германии в отношении "Северного потока-2" рассчитывает "Нафтогаз".