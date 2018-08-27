"Північний потік -2" підриває український суверенітет – держдеп США
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Російський "Північний потік -2" підриває колективну енергобезпеку ЄС та суверенітет України, і потрібен РФ для отримання важелів управління у Західній Європі. Про це під час круглого столу заявив радник з питань європейської енергетичної безпеки державного департаменту США Бенджамін Шмітт, передає кореспондент УНН.
"Північний потік -2" підриває колективну енергобезпеку Європи й очевидно підриває український суверенітет. Він розділить Європу і зробить деякі країни залежними від російських енергоресурсів і відкриє шлях до політичної корупції… Цей проект не є просто комерційним для РФ, це просто для того, щоб отримати якісь важелі управління у західній Європі й також мати політичний вплив там, щоб допомогти російським геополітичним цілям. Це практично російська компанія проти Європи", – підкреслив Б.Шмітт.
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Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа завершує роботу над пакетом санкцій проти компаній, що беруть участь у реалізації проекту “Північний потік — 2”, їх можуть застосувати протягом декількох тижнів.