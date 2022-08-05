Северная Македония отправила Украине 4 штурмовика Су-25 "Грач"

Детали

Армия Северной Македонии подарила украинским военным четыре штурмовика Су-25 "Грач". К снабжению самолеты подготовили украинские инженеры.

Как отмечается, эти же четыре Су-25 Македония купила в Украины в 2001 году за 4 млн евро, а теперь бесплатно передала на пользование ВСУ.

При этом перед поставкой в ​​Украину штурмовики отремонтировали и проверяли украинские инженеры.

Напомним

Байден подписал меморандум о выделении военной помощи Украине на 550 млн долларов.

Справка

Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем ​​и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды.