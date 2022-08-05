Северная Македония отправила Украине 4 штурмовика Су-25 "Грач"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Северная Македония подарила украинским военным 4 штурмовика Су-25 "Грач". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Армия Северной Македонии подарила украинским военным четыре штурмовика Су-25 "Грач". К снабжению самолеты подготовили украинские инженеры.
Как отмечается, эти же четыре Су-25 Македония купила в Украины в 2001 году за 4 млн евро, а теперь бесплатно передала на пользование ВСУ.
При этом перед поставкой в Украину штурмовики отремонтировали и проверяли украинские инженеры.
Напомним
Байден подписал меморандум о выделении военной помощи Украине на 550 млн долларов.
Справка
Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды.