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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Північна Македонія відправила Україні 4 штурмовики Су-25 "Грач"

Північна Македонія відправила Україні 4 штурмовики Су-25 "Грач"

Київ • УНН

 • 227192 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Північна Македонія подарувала українським військовим 4 штурмовики Су-25 "Грач". Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Армія Північної Македонії подарувала українським військовим чотири штурмовики Су-25 "Грач". До постачання літаки підготували українські інженери.

Як зазначається, ці ж чотири Су-25 Македонія купила в України у 2001 році за 4 млн євро, а тепер безкоштовно передала на користування ЗСУ. 

При цьому перед здійсненням постачання в Україну штурмовики відремонтували та перевіряли українські інженери.

Нагадаємо

Байден підписав меморандум про виділення військової допомоги Україні на 550 млн доларів.

Довідка

Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди.

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