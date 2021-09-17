Северная Корея расширяет завод по производству урана - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Новые спутниковые изображения, полученные CNN, показывают, что Северная Корея расширяет ключевой объект, способный обогащать уран для ядерного оружия, ремонт, который, вероятно, указывает на планы страны значительно увеличить производство на этом некогда недействующем объекте в ближайшем будущем, по мнению экспертов, проанализировавших фото, информирует УНН.
Детали
На изображениях, сделанных коммерческой компанией Maxar, занимающейся визуализацией, ранее на этой неделе, видно, что идет строительство завода по обогащению урана, расположенного на территории комплекса ядерных исследований в Йонбене — изменения, которые могут позволить Северной Корее увеличить производство ядерных материалов оружейного качества на 25%, сообщил CNN эксперт по оружию и профессор Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис.
“Последнее расширение Йонбена, вероятно, отражает планы по увеличению производства ядерных материалов для производства оружия, — добавил он, отметив, что продолжающееся строительство согласуется с предыдущими усилиями по увеличению площади на объекте, позволяя разместить на нем больше центрифуг и, таким образом, обогатить больше урана ежегодно. — Новая площадь составляет примерно тысячу квадратных метров, и этого хватит для размещения тысячи дополнительных центрифуг...”.
По словам источников, признаки того, что Северная Корея движется к наращиванию производства этого ядерного материала, также соответствует оценкам разведки США.
Дополнение
Северная Корея провела испытательный пуск крылатой ракеты большой дальности, способной поразить Японию.
Представитель Госдепартамента Нед Прайс осудил запуск ракет Северной Кореей в среду и вновь призвал к дипломатическому подходу в этом вопросе.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, якобы, предлагал демонтировать комплекс в Йонбене в обмен на снятие санкций во время переговоров с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Ханое в 2019 году.
Сам Ким Чен Ын ясно дал понять в январе, что разработка более легкого и меньшего по размеру ядерного оружия для тактического использования и продвижения производства “сверхразмерных ядерных боеголовок” являются двумя главными приоритетами Северной Кореи.
Действия Северной Кореи также вызывают критику политики администрации Байдена в отношении Пхеньяна со стороны республиканцев в Конгрессе.
“Учитывая плачевный послужной список администрации Байдена-Харрис — неудивительно, что Ким Чен Ын теперь хочет получить зарплату от президента Байдена. Вот почему он чувствует себя вдохновленным, чтобы восстановить испытания ракет и перезапустить ядерный реактор в Йонбене”, — заявил главный республиканец в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс. — Мы должны ответить укреплением альянсов в регионе, введением режима санкций и увеличением наших инвестиций в противоракетной обороне".