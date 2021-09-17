Північна Корея розширює завод з виробництва урану - ЗМІ

Деталі

На зображеннях, зроблених комерційною компанією Maxar, що займається візуалізацією, раніше на цьому тижні, видно, що йде будівництво заводу зі збагачення урану, розташованого на території комплексу ядерних досліджень в Йонбені — зміни, які можуть дозволити Північній Кореї збільшити виробництво ядерних матеріалів збройової якості на 25%, повідомив CNN експерт зі зброї і професор Інституту міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїс.

“Останнє розширення Йонбьона, ймовірно, відображає плани по збільшенню виробництва ядерних матеріалів для виробництва зброї, — додав він, зазначивши, що триваюче будівництво узгоджується з попередніми зусиллями щодо збільшення площі на об’єкті, дозволяючи розмістити на ньому більше центрифуг і, таким чином, збагатити більше урану щорічно. — Нова площа становить приблизно тисячу квадратних метрів, і цього вистачить для розміщення тисячі додаткових центрифуг...”.

За словами джерел, ознаки того, що Північна Корея рухається до нарощування виробництва цього ядерного матеріалу, також відповідає оцінкам розвідки США.

Доповнення

Північна Корея провела випробувальний пуск крилатої ракети великої дальності, здатної вразити Японію.

Представник Держдепартаменту Нед Прайс засудив запуск ракет Північною Кореєю в середу і знову закликав до дипломатичного підходу в цьому питанні.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, нібито, пропонував демонтувати комплекс в Йонбьоні в обмін на зняття санкцій під час переговорів з колишнім президентом США Дональдом Трампом у Ханої в 2019 році.

Сам Кім Чен Ин ясно дав зрозуміти в січні, що розробка більш легкої і меншої за розміром ядерної зброї для тактичного використання і просування виробництва “надрозмірних ядерних боєголовок” є двома головними пріоритетами Північної Кореї.

Дії Північної Кореї також викликають критику політики адміністрації Байдена щодо Пхеньяна з боку республіканців у Конгресі.

“З огляду на жалюгідний послужний список адміністрації Байдена-Харріс — не дивно, що Кім Чен Ин тепер хоче отримати зарплату від президента Байдена. Ось чому він відчуває себе натхненним, щоб відновити випробування ракет і перезапустити ядерний реактор в Йонбені”, — заявив головний республіканець в комітеті Палати представників у справах збройних сил Майк Роджерс. — Ми повинні відповісти зміцненням альянсів в регіоні, введенням режиму санкцій і збільшенням наших інвестицій в протиракетну оборону".