По северу Сирии нанесен авиаудар, есть жертвы среди мирного населения

По данным сил гражданской обороны Идлиба ("Белые каски"), самолеты неустановленной принадлежности в течение всей ночи наносили удары по подконтрольным силам вооруженной оппозиции населенным пунктам Кын Сафра, Шейх Ахмет, Кефренбиль, Аль Гадфе, Кен Сфра и Фалул.

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Сообщается, что поисково-спасательные работы завершены. Раненые госпитализированы в больницы севера Сирии.

Напомним, в конце декабря 2017 года в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибло 19 человек.