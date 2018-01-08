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По северу Сирии нанесен авиаудар, есть жертвы среди мирного населения

Киев • УНН

 • 9800 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Накануне ночью по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб был нанесен очередной авиаудар, жертвами которого стали 24 мирных жителя, есть раненые. Об этом сообщает Анадолу, передает УНН.

По северу Сирии нанесен авиаудар, есть жертвы среди мирного населения

По данным сил гражданской обороны Идлиба ("Белые каски"), самолеты неустановленной принадлежности в течение всей ночи наносили удары по подконтрольным силам вооруженной оппозиции населенным пунктам Кын Сафра, Шейх Ахмет, Кефренбиль, Аль Гадфе, Кен Сфра и Фалул.

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Сообщается, что поисково-спасательные работы завершены. Раненые госпитализированы в больницы севера Сирии.

Напомним, в конце декабря 2017 года в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибло 19 человек.

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