Північ Сирії зазнала авіаційних ударів, є жертви серед цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Напередодні вночі по зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб було завдано чергового авіаудару, жертвами якого стали 24 мирних жителя, є поранені. Про це повідомляє Анадолу, передає УНН.
За даними сил цивільної оборони Ідліб ( "Білі каски"), літаки невстановленої приналежності протягом всієї ночі наносили удари по підконтрольним силам збройної опозиції населеним пунктам Кин Сафра, Шейх Ахмет, Кефренбіль, Аль Гадфе, Кен Сфра і Фалул.
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Повідомляється, що пошуково-рятувальні роботи завершені. Поранені госпіталізовані в лікарні півночі Сирії.
Нагадаємо, в кінці грудня 2017 року внаслідок авіаудару в сирійській провінції Ідліб загинуло 19 осіб.