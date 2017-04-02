Южнокорейский корабль исчез в Южной Атлантике
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Мощный южнокорейский сухогруз "Стеллар Дейзи" исчез в Южной Атлантике. На его борту были 24 моряка, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Сообщается, что на спасательном плоту нашли живыми два матроса-филиппинца.
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В минувшую пятницу член экипажа сухогруза послал текстовое сообщение компании-оператору о том, что корабль протекает и быстро наклоняется в сторону.
"Поиски еще 22 человек продолжаются", - сообщил представитель министерства иностранных дел Южной Кореи, добавив, что страна попросила помощи у Бразилии и Уругвая.
Справка УНН: "Стеллар Дейзи" относят к разряду крупнотоннажных рудовозов, им руководит южнокорейская компания Polaris Shipping. Однако ходил корабль под флагом Маршалловых островов. На судне находились 16 филиппинских и восемь южнокорейских моряков.
Отмечается, что корабль вышел из Бразилии в Китай с грузом железной руды.