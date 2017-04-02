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Південнокорейський корабель зник у Південній Атлантиці

Південнокорейський корабель зник у Південній Атлантиці

Київ • УНН

 • 19845 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Потужний південнокорейський суховантаж "Стеллар Дейзі" зник у Південній Атлантиці. На його борту були 24 моряки, передає УНН з посиланням на ВВС.

Повідомляється, що на рятувальному плоту знайшли живими два матроса-філіппінця.

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У минулу п'ятницю член екіпажу суховантажу послав текстове повідомлення компанії-оператору про те, що корабель протікає і швидко нахиляється убік.

"Пошуки ще 22 людей тривають", - повідомив представник міністерства закордонних справ Південної Кореї, додавши, що країна попросила допомоги у Бразилії і Уругваю.

Довідка УНН: "Стеллар Дейзі" відносять до розряду великотоннажних рудовозів, ним керує південнокорейська компанія Polaris Shipping. Однак ходив він під прапором Маршаллових островів. На судні перебували 16 філіппінських і вісім південнокорейських моряків.

Зазначається, що корабель вийшов із Бразилії в Китай із вантажем залізної руди.

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