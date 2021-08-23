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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 97202 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 115767 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 169648 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 134257 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 127839 просмотра

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Южные Сандвичевы острова всколыхнул землетрясение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. На британской заморской территории Южных Сандвичевых островах произошло землетрясение. Об этом информируют в Геологической службе США, пишет УНН.

Детали

Землетрясение магнитудой 7,2 всколыхнул регион Южных Сандвичевых островов в воскресенье в 23:33:21 по киевскому времени.

Эпицентр, глубина которого составляет 10,0 км, сначала определялся на 60,269 градусов южной широты и 25,039 градусов западной долготы.

Напомним

Агентство гражданской защиты Гаити сообщил , что количество жертв землетрясения возросло до 2207 человек, а 344 человека все еще считаются пропавшими без вести

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