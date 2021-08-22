Кількість загиблих від землетрусу на Гаїті перевищило 2 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Агентство цивільного захисту Гаїті повідомило в неділю, що кількість жертв землетрусу зросла до 2 207 осіб, а 344 людини все ще вважаються зниклими безвісти, передає УНН.
Деталі
Раніше в середу повідомлялося про 2 189 жертв землетрусу.
Агентство повідомило, що в результаті землетрусу 14 серпня постраждали 12 268 осіб і майже 53 тисячі будинків були зруйновані.
22.08.21 #Sitrep8: #BilanPartielHumain De nouveaux corps ont été trouvés dans le Sud.
Le bilan humain pour les trois départements passe désormais à:
2207 morts
344 personnes disparues
12 268 blessés.
52 923 maisons détruites
77 006 maisons endommagées#Haïti pic.twitter.com/8A5KU4nWUl
Доповнення
Землетрус силою 7,2 бала стався 14 серпня неподалік Гаїті.
За даними Геологічної служби США, епіцентр підземного поштовху був розташований в 125 кілометрах на захід від столиці Гаїті Порт-о-Пренс.
На території всього Гаїті на місяць оголосили надзвичайний стан.
Гаїті досі остаточно не подолала наслідки попереднього руйнівного землетрусу 2018 року силою 5,9 бала, який убив більше десятка осіб. А в 2010 році острівну країну вразив землетрус магнітудою 7,1, в результаті якого загинули, за різними оцінками, більше 300 тисяч людей.
Також на Гаїті триває політична криза через відсутність фактичного президента країни, оскільки вночі 7 липня там убили президента країни Жовенеля Моїза, який займав посаду з лютого 2017 року.
Довідка
Населення Гаїті становить 9 мільйонів людей. Країна є однією з найбідніших в світі і вважається однією з найбільш корумпованих за даними рейтингу Transparency International.