Количество погибших от землетрясения на Гаити превысило 2 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Агентство гражданской защиты Гаити сообщило в воскресенье, что число жертв землетрясения возросло до 2 207 человек, а 344 человека все еще считаются пропавшими без вести, передает УНН.
Детали
Ранее в среду сообщалось о 2 189 жертвах землетрясения.
Агентство сообщило, что в результате землетрясения 14 августа пострадали 12 268 человек и почти 53 тысяч домов были разрушены.
22.08.21 # Sitrep8 : #BilanPartielHumain De nouveaux corps ont été trouvés dans le Sud.
Le bilan humain pour les trois départements passe désormais à:
2207 morts
344 personnes disparues
12268 blessés.
52923 maisons détruites
77006 maisons endommagées # Haïti pic.twitter.com/8A5KU4nWUl
Дополнение
Землетрясение силой 7,2 балла произошло 14 августа недалеко от Гаити.
По данным Геологической службы США, эпицентр подземного толчка находился в 125 километрах к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренс.
На территории всего Гаити на месяц объявили чрезвычайное положение.
Гаити до сих пор окончательно не преодолела последствия предыдущего разрушительного землетрясения 2018 года силой 5,9 балла, который убил более десятка человек. А в 2010 году островную страну поразило землетрясение магнитудой 7,1, в результате которого погибли, по разным оценкам, более 300 тысяч человек.
Также на Гаити продолжается политический кризис из-за отсутствия фактического президента страны, поскольку ночью 7 июля там убили президента страны Жовенеля Моиза, который занимал должность с февраля 2017 года.
Справка
Населения Гаити составляет 9 млн человек. Страна является одной из беднейших в мире и считается одной из самых коррумпированных по данным рейтинга Transparency International.