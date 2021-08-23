Південні Сандвічеві острови сколихнув землетрус

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Землетрус магнітудою 7,2 сколихнув регіон Південних Сандвічевих островів в неділю о 23:33:21 за київським часом.

Епіцентр, глибина якого становить 10,0 км, спочатку визначався на 60,269 градусів південної широти та 25,039 градусів західної довготи.

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Агентство цивільного захисту Гаїті повідомило, що кількість жертв землетрусу зросла до 2 207 осіб, а 344 людини все ще вважаються зниклими безвісти