Южная Корея обвинила КНДР во взломе биржи криптовалюты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Национальное агентство по разведке Южной Кореи утверждает, что Северная Корея осуществила хакерскую атаку на криптовалютну биржу Bithumb. Об этом со ссылкой на источники сообщает ВВС Украина, передает УНН.
Bithumb одна из самых популярных криптовалютних бирж Южной Кореи, а также одна из крупнейших таких бирж в мире.
В результате взлома украли цифровых денег на сумму, равнозначную примерно семи миллионам долларов. Сейчас стоимость украденной валюты составляет 80 млн долл. Также злоумышленники получили личную информацию 30 тысяч пользователей биржи.
Аналитики говорят, что хакеры из КНДР могут осуществлять атаки на криптовалютные биржи, чтобы страна могла обойти финансовые санкции, наложенные на Северную Корею за ее ядерные испытания.
Кибератака произошла в феврале, но о нем стало известно только в июне.
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Хакеры также пообещали стереть со своих носителей похищенную информацию о пользователях биржи, если Bithumb заплатит им 5,5 млн долларов.
Источник в Национальном агентстве по разведке Южной Кореи также сообщил, что КНДР подозревают в причастности к еще одной атаке - на криптовалютную биржу Coinis, произошедшей в сентябре.
Еще одну попытку кибератаки на эту биржу в октябре остановили. Информацию о кибератаке передали в прокуратуру Южной Кореи. Власти Южной Кореи не регулируют торговлю виртуальными валютами и деятельность криптовалютних бирж на территории страны.
Напомним, северокорейские хакеры выбрали своей целью биржи биткоинов.