Південна Корея звинуватила КНДР у зломі біржі криптовалюти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Національна агенція з розвідки Південної Кореї твердить, що Північна Корея здійснила хакерську атаку на криптовалютну біржу Bithumb. Про це з посиланням на джерела повідомляє ВВС Україна, передає УНН.
Bithumb одна з найпопулярніших криптовалютних бірж Південної Кореї, а також одна з найбільших таких бірж у світі.
У результаті злому вкрали цифрових грошей на суму, рівнозначну приблизно семи мільйонам доларів. Зараз вартість вкраденої валюти становить 80 млн дол. Також зловмисники отримали особисту інформацію 30 тисяч користувачів біржі.
Аналітики кажуть, що хакери з КНДР можуть здійснювати атаки на криптовалютні біржі, щоби країна мала змогу обійти фінансові санкції, накладені на Північну Корею за її ядерні випробування.
Кібератака сталася у лютому, але про неї стало відомо лише у червні.
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Хакери також пообіцяли стерти зі своїх носіїв викрадену інформацію про користувачів біржі, якщо Bithumb заплатить їм 5,5 млн доларів.
Джерело в Національній агенції з розвідки Південної Кореї також повідомило, що КНДР підозрюють у причетності до ще однієї атаки - на криптовалютную біржу Coinis, що сталася у вересні.
Ще одну спробу кібератаки на цю біржу в жовтні зупинили. Інформацію про кібератаку передали в прокуратуру Південної Кореї. Влада Південної Кореї не регулює торгівлю віртуальними валютами і діяльність криптовалютних бірж на території країни.
Нагадаємо, північнокорейські хакери обрали своєю ціллю біржі біткоіну.