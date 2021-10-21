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Южная Корея запустила свою первую космическую ракету. Миссия завершилась неудачно

Киев • УНН

 • 27562 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Южной Корее не удалось вывести на орбиту полуторатонный макет спутника с помощью своей первой космической ракеты “Нури”. Об этом сообщает агентство Yonhap, пишет УНН.

Южная Корея запустила свою первую космическую ракету. Миссия завершилась неудачно

Детали

Запуск 200-тонной ракеты-носителя KSLV-II был проведен с космодрома “Наро” на острове Венародо, в 473 километрах к югу от Сеула, в 17:00 по местному времени (11:00 по киевскому времени). Полет продолжался около 16 минут.

Ракета поднялась на заданную высоту в 700 километров, но не смогла вывести на орбиту макет спутника, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время выступления в национальном космическом центре “Наро”.

По данным местного министерства науки и техники, первые две ступени ракеты отделились штатно, а третья сгорела примерно на 50 секунд раньше, чем планировалось.

“Тестовый запуск „Нури“ выполнен. Я горжусь этим. К сожалению, мы не совсем достигли цели, но добились очень похвального результата при первом запуске”, — сказал глава государства, добавив, что следующий запуск “Нури” планируется в 2022 году.

Справка

С 2010 года Южная Корея инвестировала в строительство “Нури” почти два триллиона вон (1,8 миллиарда долларов). Весь процесс строительства и запуска трехступенчатой ракеты производился с помощью южнокорейских технологий и на территории страны.

Ракета KSLV-II предназначена для коммерческих услуг по выводу спутников на орбиту. В случае успешного запуска Южная Корея стала бы седьмой страной в мире, запустившей ракету полностью собственного производства, которая способна вывести на орбиту спутники массой более тонны. Сейчас в этом списке Россия, США, Франция, Китай, Индия и Япония.

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