Южная Корея запустила свою первую космическую ракету. Миссия завершилась неудачно
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Южной Корее не удалось вывести на орбиту полуторатонный макет спутника с помощью своей первой космической ракеты “Нури”. Об этом сообщает агентство Yonhap, пишет УНН.
Детали
Запуск 200-тонной ракеты-носителя KSLV-II был проведен с космодрома “Наро” на острове Венародо, в 473 километрах к югу от Сеула, в 17:00 по местному времени (11:00 по киевскому времени). Полет продолжался около 16 минут.
Ракета поднялась на заданную высоту в 700 километров, но не смогла вывести на орбиту макет спутника, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время выступления в национальном космическом центре “Наро”.
По данным местного министерства науки и техники, первые две ступени ракеты отделились штатно, а третья сгорела примерно на 50 секунд раньше, чем планировалось.
“Тестовый запуск „Нури“ выполнен. Я горжусь этим. К сожалению, мы не совсем достигли цели, но добились очень похвального результата при первом запуске”, — сказал глава государства, добавив, что следующий запуск “Нури” планируется в 2022 году.
Справка
С 2010 года Южная Корея инвестировала в строительство “Нури” почти два триллиона вон (1,8 миллиарда долларов). Весь процесс строительства и запуска трехступенчатой ракеты производился с помощью южнокорейских технологий и на территории страны.
Ракета KSLV-II предназначена для коммерческих услуг по выводу спутников на орбиту. В случае успешного запуска Южная Корея стала бы седьмой страной в мире, запустившей ракету полностью собственного производства, которая способна вывести на орбиту спутники массой более тонны. Сейчас в этом списке Россия, США, Франция, Китай, Индия и Япония.