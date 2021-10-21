Південна Корея запустила свою першу космічну ракету. Місія завершилася невдало

Деталі

Запуск 200-тонної ракети-носія KSLV-II був проведений з космодрому “Наро” на острові Венародо, в 473 кілометрах на південь від Сеула, в 17:00 за місцевим часом (11:00 за київським часом). Політ тривав близько 16 хвилин.

Ракета піднялася на задану висоту в 700 кілометрів, але не змогла вивести на орбіту макет супутника, заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін під час виступу в національному космічному центрі “Наро”.

За даними місцевого міністерства науки і техніки, перші дві ступені ракети відокремилися штатно, а третя згоріла приблизно на 50 секунд раніше, ніж планувалося.

“Тестовий запуск „Нурі“ виконаний. Я пишаюся цим. На жаль, ми не зовсім досягли мети, але домоглися дуже похвального результату при першому запуску”, — сказав глава держави, додавши, що наступний запуск “Нурі” планується в 2022 році.

Довідка

З 2010 року Південна Корея інвестувала в будівництво “Нурі” майже два трильйони вон (1,8 мільярда доларів). Весь процес будівництва і запуску триступеневої ракети проводився за допомогою південнокорейських технологій і на території країни.

Ракета KSLV-II призначена для комерційних послуг з виведення супутників на орбіту. У разі успішного запуску Південна Корея стала б сьомою країною у світі, яка запустила ракету повністю власного виробництва, яка здатна вивести на орбіту супутники масою понад тонну. Зараз в цьому списку Росія, США, Франція, Китай, Індія і Японія.