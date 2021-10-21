Південна Корея запустила свою першу космічну ракету. Місія завершилася невдало
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Південній Кореї не вдалося вивести на орбіту півторатонний макет супутника за допомогою своєї першої космічної ракети “Нурі”. Про це повідомляє агентство Yonhap, пише УНН.
Деталі
Запуск 200-тонної ракети-носія KSLV-II був проведений з космодрому “Наро” на острові Венародо, в 473 кілометрах на південь від Сеула, в 17:00 за місцевим часом (11:00 за київським часом). Політ тривав близько 16 хвилин.
Ракета піднялася на задану висоту в 700 кілометрів, але не змогла вивести на орбіту макет супутника, заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін під час виступу в національному космічному центрі “Наро”.
За даними місцевого міністерства науки і техніки, перші дві ступені ракети відокремилися штатно, а третя згоріла приблизно на 50 секунд раніше, ніж планувалося.
“Тестовий запуск „Нурі“ виконаний. Я пишаюся цим. На жаль, ми не зовсім досягли мети, але домоглися дуже похвального результату при першому запуску”, — сказав глава держави, додавши, що наступний запуск “Нурі” планується в 2022 році.
Довідка
З 2010 року Південна Корея інвестувала в будівництво “Нурі” майже два трильйони вон (1,8 мільярда доларів). Весь процес будівництва і запуску триступеневої ракети проводився за допомогою південнокорейських технологій і на території країни.
Ракета KSLV-II призначена для комерційних послуг з виведення супутників на орбіту. У разі успішного запуску Південна Корея стала б сьомою країною у світі, яка запустила ракету повністю власного виробництва, яка здатна вивести на орбіту супутники масою понад тонну. Зараз в цьому списку Росія, США, Франція, Китай, Індія і Японія.