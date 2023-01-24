Южная Корея вызвала японского дипломата из-за претензий на спорные острова
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Южная Корея вызвала японского дипломата в Сеул, чтобы выразить протест в связи с недавними претензиями министра иностранных дел Японии на спорные острова на востоке Южной Кореи, сообщает УНН ссылаясь на Yonhap.
Детали
Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало Наоки Кумагаи, заместителя главы миссии посольства Японии, и призвало к немедленному отказу от комментариев в отношении островов Лианкур, сообщило местное информационное агентство Yonhap.
Днем ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси подтвердил претензии своей страны на острова в парламентской речи.
«Повторение неправомерных претензий не поможет в совместных усилиях по установлению «ориентированных на будущее» отношений», — говорится в заявлении МИД Южной Кореи.
Дополнение
Южная Корея фактически контролирует острова, которые Токио называет Такэсима и называет территорией Японии.
Новые претензии Токио к островам Лианкур появились, несмотря на усилия двух стран по оживлению напряженных двусторонних отношений.
Двусторонние отношения между двумя азиатскими странами, также союзниками США в регионе, резко ухудшились из-за проблем, связанных с колониальным правлением Японии на Корейском полуострове с 1910 по 1945 год.
В 2018 году южнокорейский суд потребовал от японских фирм выплатить компенсацию жертвам принудительного труда Японии во время войны.
Токио отклонил это решение и заявил, что проблема была решена в прошлом.
В 2019 году обе страны ввели торговые ограничения друг против друга, что еще больше ухудшило отношения между Сеулом и Токио.
Однако администрация президента Юн Сук Йоля, вступившего в должность в мае прошлого года, пытается улучшить отношения с Токио, поскольку обе страны сталкиваются с растущей угрозой со стороны Северной Кореи.
В ноябре прошлого года Юн впервые встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисида в Камбодже и договорился решить все нерешенные вопросы между двумя странами.