Южная Корея вызвала японского дипломата из-за претензий на спорные острова

Детали

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало Наоки Кумагаи, заместителя главы миссии посольства Японии, и призвало к немедленному отказу от комментариев в отношении островов Лианкур, сообщило местное информационное агентство Yonhap.

Днем ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси подтвердил претензии своей страны на острова в парламентской речи.

«Повторение неправомерных претензий не поможет в совместных усилиях по установлению «ориентированных на будущее» отношений», — говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

Дополнение

Южная Корея фактически контролирует острова, которые Токио называет Такэсима и называет территорией Японии.

Новые претензии Токио к островам Лианкур появились, несмотря на усилия двух стран по оживлению напряженных двусторонних отношений.

Двусторонние отношения между двумя азиатскими странами, также союзниками США в регионе, резко ухудшились из-за проблем, связанных с колониальным правлением Японии на Корейском полуострове с 1910 по 1945 год.

В 2018 году южнокорейский суд потребовал от японских фирм выплатить компенсацию жертвам принудительного труда Японии во время войны.

Токио отклонил это решение и заявил, что проблема была решена в прошлом.

В 2019 году обе страны ввели торговые ограничения друг против друга, что еще больше ухудшило отношения между Сеулом и Токио.

Однако администрация президента Юн Сук Йоля, вступившего в должность в мае прошлого года, пытается улучшить отношения с Токио, поскольку обе страны сталкиваются с растущей угрозой со стороны Северной Кореи.

В ноябре прошлого года Юн впервые встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисида в Камбодже и договорился решить все нерешенные вопросы между двумя странами.