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Південна Корея викликала японського дипломата через претензії на спірні острови

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Південна Корея викликала японського дипломата до Сеула, щоб висловити протест у зв'язку з недавніми претензіями міністра закордонних справ Японії на спірні острови на сході Південної Кореї, повідомляє УНН посилаючись на Yonhap.

Південна Корея викликала японського дипломата через претензії на спірні острови

Деталі

Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало Наокі Кумагаї, заступника глави місії посольства Японії, і закликало до негайної відмови від коментарів щодо островів Ліанкур, повідомило місцеве інформаційне агентство Yonhap.

Днем раніше міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі підтвердив претензії своєї країни на острови у парламентській промові.

«Повторення неправомірних претензій не допоможе у спільних зусиллях щодо встановлення «орієнтованих на майбутнє» відносин», — йдеться у заяві МЗС Південної Кореї.

Доповнення

Південна Корея фактично контролює острови, які Токіо називає Такесіма та називає територією Японії.

Нові претензії Токіо до островів Ліанкур з'явилися, незважаючи на зусилля двох країн щодо пожвавлення напружених двосторонніх відносин.

Двосторонні відносини між двома азіатськими країнами, також союзниками США в регіоні, різко погіршилися через проблеми, пов'язані з колоніальним правлінням Японії на Корейському півострові з 1910 по 1945 рік.

У 2018 році південнокорейський суд вимагав від японських фірм виплатити компенсацію жертвам примусової праці Японії під час війни.

Токіо відхилив це рішення і заявив, що проблему було вирішено у минулому.

У 2019 році обидві країни ввели торгові обмеження одна проти одної, що ще більше погіршило відносини між Сеулом та Токіо.

Однак адміністрація президента Юн Сук Йоля, який обійняв посаду в травні минулого року, намагається покращити відносини з Токіо, оскільки обидві країни стикаються з загрозою, що зростає з боку Північної Кореї.

У листопаді минулого року Юн вперше зустрівся з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда в Камбоджі та домовився вирішити всі невирішені питання між двома країнами.

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