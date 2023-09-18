Южная Корея пришлет Украине две машины для прорыва минных полей "Rhino"

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"Недавно правительство решило отправить в Украину два тральщика как можно скорее в дополнение к предыдущей партии старых миноискателей. Это произошло после срочной просьбы и обещания президента Юн Сук Ёля поддержать Украину”, - сообщил источник агентства.

Отмечается, что хотя "Rhino" не является летальным оружием, эти машины являются наиболее боевой техникой, которую Южная Корея до сих пор отправляла в Украину.

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Также сообщается, что правительство приняло такое решение после встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом россии владимиром путиным, во время которой обе стороны, как полагают, заключили соглашения по оружию.

Однако, из-за “обеспокоенности реакцией россии” правительство будет просить Украину использовать транспортные средства только для гуманитарных операций.

Напомним

Во время сессии саммита G20 президент Южной Кореи Юн Сок Ёл пообещал дополнительно предоставить 2,3 млрд долларов помощи Украине.