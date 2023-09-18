Південна Корея надішле Україні дві машини для прориву мінних полів "Rhino"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Південна Корея відправить в Україну дві машини для розриву мінних загороджень K600 "Rhino". Про це повідомляє The Chosun Ilbo, пише УНН.
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"Нещодавно уряд вирішив відправити в Україну два тральщики якомога швидше на додаток до попередньої партії старих міношукачів. Це сталося після термінового прохання та обіцянки президента Юн Сук Йоля підтримати Україну”, - повідомило джерело агентства.
Зазначається, що хоча "Rhino" не є летальною зброєю, ці машини є найбільш бойовою технікою, яку Південна Корея досі відправляла в Україну.
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Також повідомляється, що уряд ухвалив таке рішення після зустрічі лідера Північної Кореї Кім Чен Ина з президентом росії володимиром путіним, під час якої обидві сторони, як вважають, уклали угоди щодо зброї.
Однак, через “стурбованість реакцією росії” уряд проситиме Україну використовувати транспортні засоби лише для гуманітарних операцій.
Нагадаємо
Під час сесії саміту G20 президент Південної Кореї Юн Сок Йол пообіцяв додатково надати 2,3 млрд доларів допомоги Україні.