Южная Корея хочет взимать плату с иностранцев за лечение COVID-19

Так, решение было принято на общегосударственном совещании о ситуации с COVID-19 Центрального штаба по противодействию бедствиям и обеспечению безопасности под председательством премьер-министра Чун Сыкюна.

Согласно действующему законодательству, расходы на стационарное лечение и лечение подтвержденных пациентов покрываются государством независимо от гражданства.

Министерство здравоохранения будет отвечать за пересмотр нормативных требований, чтобы взымать оплату лечения у иностранцев, которые знают, что они больны COVID-19, но приехали в Корею, и тех, кто в конечном итоге подтвердил наличие коронавируса в течение двухнедельного периода карантина по прибытию.

Правительство намерено применять предусмотренное новое правило первоначально только к тем, кто был пойман с нарушением карантинных правил. Правительство рассмотрит вопрос о расширении сферы применения в зависимости от ситуации с вирусом.

Правительство также рассмотрит возможность предоставления финансовой поддержки гражданам Южной Кореи, пребывающим за границей, которые заболели COVID-19 и нуждаются в лечении.

Решение было принято через день после того, как число новых случаев заражения вирусом в Южной Корее достигло почти четырехмесячного максимума в 113, из которых 34 – у моряков на рыболовецком судне под флагом России, пришвартованном в юго-восточном портовом городе Пусане. Еще у двоих россиян подтвердили вирус в воскресенье.

Министр здравоохранения Пак Нын Ху заявил на брифинге для прессы, что взимание платы за лечение иностранцев будет учитывать принцип взаимности в дипломатических отношениях.

Пак также объяснил, что правительство планирует взимать плату у путешествующих с коронавирусом за госпитализацию и медицинские расходы, но не за тестирование. Пак подчеркнул, что тесты останутся бесплатными для всех других граждан.

Как сообщалось в УНН, накануне Северная Корея признала первый случай подозрения на COVID-19 в стране, город Кэсон - изолировали.