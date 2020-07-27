Південна Корея хоче стягувати плату з іноземців за лікування COVID-19

Так, рішення було прийнято на загальнодержавному нараді про ситуацію з COVID-19 Центрального штабу з протидії лихам і забезпечення безпеки під головуванням прем'єр-міністра Чун Сикюна.

Згідно з чинним законодавством, витрати на стаціонарне лікування і лікування підтверджених пацієнтів покриваються державою незалежно від громадянства.

Міністерство охорони здоров'я буде відповідати за перегляд нормативних вимог, щоб стягувати оплату лікування у іноземців, які знають, що вони хворі COVID-19, але приїхали в Корею, і тих, хто у кінцевому підсумку підтвердив наявність коронавірусу протягом двотижневого періоду карантину після прибуття.

Уряд має намір застосовувати передбачене нове правило спочатку тільки до тих, хто був спійманий з порушенням карантинних правил. Уряд розгляне питання про розширення сфери застосування, в залежності від ситуації з вірусом.

Уряд також розгляне можливість надання фінансової підтримки громадянам Південної Кореї, які перебувають за кордоном, які захворіли COVID-19 і потребують лікування.

Рішення було прийнято через день після того, як число нових випадків зараження вірусом у Південній Кореї досягло майже чотиримісячного максимуму у 113 випадків, з яких 34 - у моряків на риболовецькому судні під прапором Росії, пришвартованому у південно-східному портовому місті Пусані. Ще у двох росіян підтвердили вірус у неділю.

Міністр охорони здоров'я Пак Нин Ху заявив на брифінгу для преси, що стягування плати за лікування іноземців буде враховувати принцип взаємності у дипломатичних відносинах.

Пак також пояснив, що уряд планує стягувати плату у подорожуючих з коронавірусом за госпіталізацію та медичні витрати, але не за тестування. Пак підкреслив, що тести залишаться безкоштовними для всіх інших громадян.

Як повідомлялося в УНН, напередодні Північна Корея визнала перший випадок підозри на COVID-19 у країні, місто Кесон - ізолювали.