Полсотни попыток терактов с 2015 года: СБУ обнародовала шокирующие цифры

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Служба безопасности Украины с 2015 года совместно с другими правоохранительными органами предотвратила пятидесять два террористических акта на территории Украины. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ СБУ в ответ на информацийний запрос УНН.

Цитата:

"На территории Украины, кроме временно оккупированных территорий, с 2015 года по настоящее время Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами предотвратила пятидесят два террористических акта", - сообщили в ведомстве.

Детали

Так, по данным управления, СБУ предотвратила:

  • в 2015 году восемнадцать террористических актов (Донецкая, Херсонская, Сумская, Харьковская, Винницкая, Луганская, Запорожская, Одесская и Киевская области).
  • в 2016 году - пять (Харьковская, Херсонская, Одесская, Львовская и Луганская области),
  • в 2017 году - семь (Киевская, Сумская, Луганская и Донецкая области),
  • в 2018 году - шесть (Киевская, Луганская, Львовская, Харьковская и Сумская области),
  • в 2019 году - шесть (Запорожская, Харьковская и Луганская области),
  • в 2020 году - семь (Киевская, Одесская, Луганская и Волынская области),
  • в 2021 году - три (Киевская и Луганская области).

Добавим

В начале прошлого месяца, 4 августа, здание Кабинета министров Украины захватил экс-боец "Айдара" Владимир Прохнич. Он был вооружен гранатой, которая взрывается от удара. Мужчину удалось задержать, к счастью, обошлось без жертв.

Эксперт в разговоре с УНН позже отметил, что статистика свидетельствует о том, что количество терактов в Украине снижается с 2016 года. В то же время, по его словам, очень много событий, которые происходят в Украине, квалифицируют как террористические атаки.

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