Пів сотні спроб терактів з 2015 року: СБУ оприлюднила шокуючі цифри

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Служба безпеки України з 2015 року спільно з іншими правоохоронними органами запобігла п’ятдесяти двом терористичним актам на території України. Про це повідомили в Управлінні взаємодії зі ЗМІ СБУ у відповідь на інформаційний запит УНН.

Цитата:

“На території України, окрім тимчасово окупованих територій, з 2015 року по теперішній час Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами запобігла п’ятдесяти двом терористичним актам”, — повідомили у відомстві.

Деталі

Так, за даними управління, СБУ запобігла:

  • у 2015 році вісімнадцяти терористичним актам (Донецька, Херсонська, Сумська, Харківська, Вінницька, Луганська, Запорізька, Одеська та Київська області).
  • у 2016 році — п’яти (Харківська, Херсонська, Одеська, Львівська та Луганська області),
  • у 2017 році — сімом (Київська, Сумська, Луганська та Донецька області),
  • у 2018 році — шести (Київська, Луганська, Львівська, Харківська та Сумська області),
  • у 2019 році — шести (Запорізька, Харківська та Луганська області),
  • у 2020 році — сімом (Київська, Одеська, Луганська та Волинська області),
  • у 2021 році — трьом (Київська та Луганська області).

Додамо

На початку минулого місяця, 4 серпня, будівлю Кабінету міністрів України захопив колишній боєць “Айдару” Володимир Прохнич. Він був озброєний гранатою, яка вибухає від удару. Чоловіка вдалось затримати, на щастя, обійшлось без жертв.

Експерт у розмові з УНН пізніше зазначив, що статистика свідчить про те, що кількість терактів в Україні знижується з 2016 року. Водночас, з його слів, дуже багато подій, які відбуваються в Україні, не кваліфікують як терористичні атаки.

Українські Національні Новини

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