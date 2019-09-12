Полсотни человек погибли из-за крушения поезда в Конго
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. По меньшей мере 50 человек погибли, когда поезд сошел с рельсов в юго-восточной провинции Танганьика в Конго рано утром в четверг. Об этом сообщил министр по гуманитарным вопросам ДРК Стив Мбикаи, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
Министр сообщил, что авария произошла около трех часов утра по местному времени в городе Майибариди, и число погиблих уточняется.
"От имени правительства я выражаю свои соболезнования пострадавшим семьям", - сказал он.
Как сообщал УНН, в Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком.