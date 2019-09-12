Поїзд зійшов з рейок в Конго, пів сотні людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Щонайменше 50 людей загинули, коли поїзд зійшов з рейок в південно-східній провінції Танганьїка в Конго рано вранці в четвер. Про це повідомив міністр з гуманітарних питань ДРК Стів Мбікаі, передає УНН з посиланням на Reuters.
Міністр повідомив, що аварія сталася близько третьої години ранку за місцевим часом в місті Майібаріді, і кількість загиблих уточнюється.
"Від імені уряду я висловлюю свої співчуття постраждалим сім'ям", - сказав він.
Як повідомляв УНН, в Японії поїзд зійшов з рейок після зіткнення з вантажівкою.