В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. По крайней мере 30 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком, которое произошло в четверг в японском городе Иокогама по соседству с Токио. Об этом сообщает УНН со ссылкой на японское агентство Kyodo.
Инцидент произошел на одном из железнодорожных переездов, после столкновения с грузовиком пассажирский поезд сошел с рельсов.
Головной вагон поезда получил серьезные повреждения, над местом происшествия поднимаются черные клубы дыма.
На месте работают спасатели. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Напомним, Япония провела полевые испытания нового скоростного поезда.