В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

КИЕВ. 5 сентября. УНН. По крайней мере 30 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком, которое произошло в четверг в японском городе Иокогама по соседству с Токио. Об этом сообщает УНН со ссылкой на японское агентство Kyodo.